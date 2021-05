Covid: mozione Iv, 'stop coprifuoco, apertura centri commerciali e green pass'** (2)

11 maggio 2021 a

(Adnkronos) - Italia Viva chiede al governo di impegnarsi affinché "siano riviste le limitazioni agli spostamenti ed eliminata, in linea con gli altri Paesi europei, la quarantena al rientro in Italia in seguito a viaggi svolti in Europa e, soprattutto, le misure inerenti al coprifuoco, attesa la scarsa reale efficacia del medesimo nel contenimento della diffusione dei contagi".

Si chiede inoltre di "prevedere l'immediata riapertura di tutte quelle attività che ad oggi risultano ancora chiuse, con specifico riguardo alle attività legati ai settori dello sport, della cultura e degli eventi; ad adottare opportune iniziative affinché i centri commerciali e gli outlet possano tornare a svolgere integralmente la propria attività, anche nel fine settimana, analogamente a quanto accade per gli altri negozi; a potenziare e velocizzare le operazioni per il rilascio del Green Pass in particolare nei confronti di coloro che hanno già contratto il virus, nonché nei confronti di coloro che hanno correttamente concluso il ciclo vaccinale", conclude la mozione.