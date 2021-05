Bologna: prodiano Papini si schiera con Conti, 'dannosa alleanza con M5S'**

11 maggio 2021 a

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Andrea Papini, storico prodiano ed ex-parlamentare bolognese dell'Ulivo, si schiera con Isabella Conti nella primarie a Bologna per il candidato sindaco. “I sostenitori di Matteo Lepore hanno giustamente messo in evidenza che la sua vittoria nelle primarie è decisiva per il destino dell'alleanza strategica con i 5stelle. Lo stesso peraltro dicono i 5Stelle, che attendono la conferma dell'annunciata vittoria di Lepore per dichiarare la loro disponibilità ad allearsi con il Pd".

A mio parere entrambi dicono bene: queste primarie sono decisive”, dice l'ex parlamentare ulivista, vicino a Romano Prodi e tra i fondatori del Pd. “Poiché io credo, tutto al contrario di loro, che una alleanza coi 5Stelle di tipo strategico sia un errore a danno di Bologna e dell'Italia, è anche per questo che nelle prossime primarie ho deciso di sostenere Isabella Conti".

"Per questo -conclude Papini-, per la sua novità e per le indubbie capacità amministrative che la indicano come la migliore guida per la Bologna futura”.