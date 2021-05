Violenza donne: Bonetti, 'parità essenziale per identità democratica Paese, aiuta ad affrancarsi'

10 maggio 2021 a

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Il primo punto su cui stiamo lavorando è il tema della parità, che è scelta fondamentale per l'identità democratica del nostro Paese". La' dove viene negata si insinuano discriminazione e radici profonde di violenza". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti intervenendo all'incontro 'Il ruolo dell'Università nel contrasto alla violenza di genere', organizzato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, in collaborazione con la Rete UN.I.RE ed ha aggiunto: Promuovere la parità di genere serve "da un lato a combattere la violenza contro le donne, dall'altro le aiuta ad affrancarsi".