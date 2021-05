10 maggio 2021 a

Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - Esordio vincente per Gianluca Mager agli Internazionali Bnl d'Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico a Roma. L'azzurro, numero 90 del mondo e in tabellone con una wild-card, supera l'australiano Alex De Minaur, numero 23 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 19 minuti.