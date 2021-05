10 maggio 2021 a

Napoli, 10 mag. - (Adnkronos) - "Le norme sono chiare: se al momento dell'iscrizione al prossimo campionato la Juventus farà ancora parte della Superlega non potrà partecipare alla Serie A. Dispiacerebbe per i tifosi ma le regole sono regole: valgono per tutti". Lo dice il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, a margine di un evento a Napoli.