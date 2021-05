Scienze: fiori selvatici a rischio, carenza impollinatori dimezza produzione di semi

10 maggio 2021 a

a

a

Pisa, 10 mag. - (Adnkronos) - I fiori selvatici e la biodiversità dei nostri panorami sono a rischio perché la diminuzione degli insetti impollinatori provoca un calo dal 20 al 50 per cento dei semi prodotti. E' questo quanto emerge da uno studio condotto all'Università di Pisa e appena pubblicato sulla rivista "Acta Oecologica".

I ricercatori definiscono questo fenomeno come "depressione da consanguineità". In altre parole le piante e i fiori selvatici 'mal sopportano' il proprio polline e per produrre semi prediligono invece quello proveniente da altri fiori della spessa specie portato appunto dagli insetti impollinatori come api, bombi o farfalle.

"I risultati hanno evidenziato che alcune specie soffrono marcatamente già dopo una prima generazione della mancata impollinazione da parte degli insetti pronubi – spiega Stefano Benvenuti docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali - Questo vale in particolare per quei fiori che nell'evoluzione hanno consolidato stretti rapporti mutualisti “specializzati” e di reciproca dipendenza con determinati impollinatori, conformando la propria corolla alla forma ed alle dimensioni di certi impollinatori".