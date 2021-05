Lombardia: Giunta dice 'no' a impianto idroelettrico lungo fiume Adda

10 maggio 2021 a

Milano, 10 mag. (Adnkronos) - La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha detto 'no' al rilascio, da parte del ministero della Transizione ecologica, dell'autorizzazione unica al progetto della Vis srl per la realizzazione dell'impianto idroelettrico 'Budriesse', lungo il fiume Adda, nel territorio dei comuni di Castelnuovo Bocca d'Adda (Lo) e Crotta d'Adda (Cr).

Il progetto sottoposto alla Valutazione impatto ambientale (Via) consiste essenzialmente nella realizzazione di uno sbarramento sul fiume Adda, poco a monte della confluenza nel Po, per alimentare una centrale elettrica, con potenza nominale di 2.558 kW. A 800 metri dagli 'Spiaggioni Po di Spinadesco', un sito di 'Rete natura 2000'. Gli enti locali interessati sono: Provincia di Lodi, Comuni di Castelnuovo Bocca d'Adda (Lo) e Crotta d'Adda (Cr), e il Parco regionale Adda Sud.

"La delibera -spiega Cattaneo- esprime una valutazione negativa in ordine alla compatibilità ambientale. Regione Lombardia opera affinché ogni intervento sia valutato in modo equilibrato tra le esigenze dell'ambiente e gli altri interessi e, laddove esistono criticità si esprime di conseguenza. In questo caso, le maggiori criticità del progetto sono riferite alla componente idrologica e alla biodiversità, in particolare all'eco-sistema fluviale. La bussola della nostra azione si orienta verso la ricerca della qualità nelle trasformazioni, tenendo conto di tutte le esigenze".