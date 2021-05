Lirica: al Teatro alla Scala di Milano una targa e un concerto per ricordare il sindaco Greppi

10 maggio 2021 a

a

a

Milano, 10 mag.(Adnkronos) - Una targa commemorativa e un concerto alla Scala per ricordare Antonio Greppi nel 75esimo anniversario della sala ricostruita. Domani mattina alle 11 saranno i pronipoti di Greppi, primo sindaco della Milano liberata dal nazifascismo, a scoprire la targa che si aggiungerà a quelle dedicate ad Arturo Toscanini, Antonio Ghiringhelli e Luigi Lorenzo Secchi già collocate alle pareti.

La cerimonia, alla presenza dell'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno e del sovrintendente Dominique Meyer, segna anche l'anniversario dello storico concerto di inaugurazione della sala ricostruita, avvenuto l'11 maggio 1946; un concerto che ha segnato non soltanto il ripristino della struttura architettonica del Teatro alla Scala sfigurata dai bombardamenti alleati dell'agosto 1943, ma anche l'uscita dagli anni della dittatura e dell'occupazione. Sul podio c'era Arturo Toscanini, aggredito dai fascisti a Bologna nel 1931 per essersi rifiutato di eseguire 'Giovinezza', quindi costretto all'esilio negli Stati Uniti, ma non meno significativo era il ritorno di Vittore Veneziani, il Maestro del coro a suo tempo allontanato a causa delle origini ebraiche.

L'anniversario del concerto toscaniniano sarà ricordato anche stasera con il concerto del coro e dell'orchestra della Scala diretti da Riccardo Chailly, che segna il ritorno del pubblico in sala dopo i lunghi mesi di chiusura dei teatri. Il concerto sarà ripreso da Rai Cultura e trasmesso domani alle 12 in streaming su RaiPlay, raicultura.it e teatroallascala.org; alle 16.45 in differita televisiva su Rai5; alle 20.30 in differita radiofonica su Radio3 e sul circuito Euroradio. Un'ulteriore ripresa è prevista su Rai5 il 27 maggio alle 21.15.