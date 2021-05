L'azienda The Firm of John Dickinson Schneider, Inc. festeggia il centesimo anniversario

10 maggio 2021 a

LIBERTYVILLE, Ill., 10 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Hollister Incorporated e KMT Medical festeggiano oggi il Founder's Day, celebrando così il centesimo anniversario della propria società madre, vale a dire l'azienda The Firm of John Dickinson Schneider Inc. (JDS Inc.). Presso la sede centrale della Hollister Incorporated dell'Illinois si è svolto un evento commemorativo per celebrare il fondatore di JDS Inc., vale a dire John Dickinson Schneider, e la ricca storia dell'azienda. Questo evento è stato trasmesso in streaming in tempo reale agli associati di tutto il mondo.

Il 10 maggio 1921, John Dickinson Schneider, che allora aveva appena 23 anni, fondò la JDS Inc. con un macchinario per la stampa collocato nel seminterrato della casa dei suoi genitori in quel di Chicago. Nel periodo seguente, John Dickinson Schneider ha diretto l'azienda in base a solidi principi che mettevano in primo piano la dignità della persona, il servizio e il qualità. Grazie alla sua azione l'azienda si è adattata ai cambiamenti del mercato, ottenendo una presenza globale nel settore dei dispositivi e dei servizi medici. Alla fine del suo percorso professionale, con un gesto di grande generosità, John Dickinson Schneider ha ceduto la propria azienda ai suoi dipendenti. In questo modo, egli ha lasciato una vera e propria Eredità, la quale non si limita a documenti privi di vita né a storie ormai passate. Il signor Schneider e sua moglie, la signora Minnie Schneider, hanno lasciato un'eredità che prosegue nell'operato quotidiano dei molti associati dell'azienda.

"La giornata odierna rappresenta una tappa speciale per tutti noi. Rappresenta un momento che ha influenzato non solo le nostre vite, ma anche le vite delle moltissime persone che in tutto il mondo dipendono dai nostri prodotti e dai nostri servizi, i quali assicurano loro una vita piena e dignitosa", ha affermato V. George Maliekel, Presidente e CEO di JDS Inc. "La cultura della nostra azienda rappresenta l'espressione vivente dell'Eredità del signor Schneider. È la nostra cultura a definire il carattere della nostra azienda. Questa nostra cultura aziendale ci guida nelle decisioni che adottiamo, ci guida nel nostro lavoro, nelle modalità in cui interagiamo gli uni con gli altri e nel modo in cui serviamo i nostri clienti e la più ampia comunità globale".

JDS Inc. e le società operative di Hollister Incorporated e KMT Medical, continueranno a commemorare l'anniversario del Centenario nel corso dell'intero 2021 con attività globali pensate per ispirare i collaboratori e i clienti e per metterli in relazione con l'eredità del signor Schneider.

Informazioni su Hollister Incorporated Hollister Incorporated è una società di tipo indipendente la quale è di proprietà dei dipendenti. Hollister Incorporated sviluppa, fabbrica e commercializza prodotti per il settore sanitario in tutto il mondo. L'azienda sviluppa e fabbrica prodotti per la cura della stomia, per la cura dell'incontinenza e per la terapia intensiva. Inoltre, l'azienda sviluppa anche materiali di supporto educativi diretti sia ai pazienti che agli operatori sanitari. Avente sede a Libertyville, in Illinois, l'azienda dispone di centri di produzione e distribuzione in tre continenti e commercializza i suoi prodotti in quasi ottanta paesi. Hollister è una consociata interamente controllata dall'azienda The Firm of John Dickinson Schneider Inc. (JDS Inc.), un'azienda avente una storia di cento anni. L'azione di Hollister si basa sui principi condivisi di JDS Inc. ed è quindi volta a rendere più gratificante e dignitosa la vita delle persone che utilizzano i suoi prodotti e i suoi servizi. www.Hollister.com.

Informazioni su KMT Medical Incorporated KMT Medical consiste in un gruppo di società che forniscono servizi sanitari a domicilio ai consumatori. Le nostre aziende, lavorando a stretto contatto con i professionisti sanitari, si impegnano a rispettare le decisioni cliniche fornendo prodotti di qualità elevata, con una competenza ineguagliabile e con servizi personalizzati. Annunciata nel 2017, KMT Medical è una consociata controllata interamente dall'azienda The Firm of John Dickinson Schneider Inc. (JDS Inc.). Le aziende del gruppo KMT Medical agiscono e operano nel rispetto delle policy operative, della missione e della visione della loro società madre, vale a dire l'azienda The Firm of John Dickinson Schneider, Inc. www.kmtmedical.com.

