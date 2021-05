Industria: Univa, in primo trimestre 2021 ordini trainano ripresa, ma meno dinamicità

10 maggio 2021 a

Milano, 10 mag.(Adnkronos) - L'industria varesina archivia il primo trimestre del 2021 con un sostanziale assestamento della ripresa iniziata nei mesi precedenti, trainata al momento dall'andamento degli ordini, ma minor dinamicità rispetto alla chiusura 2020. Lo rileva l'indagine congiunturale dell'ufficio studi dell'Unione degli industriali della provincia di Varese, che mostra un recupero meno marcato, in parte per un assestamento della ripresa verso una nuova possibile normalità.

Come elemento di attenzione, spiega Univa, si segnala una sofferenza legata all'approvvigionamento di materie prime: l'88% delle imprese intervistate ha, infatti, registrato nei primi mesi dell'anno un rialzo dei prezzi di alcune commodity, mentre il 58% ha lamentato una loro scarsa disponibilità. Per quanto riguarda le categorie di materiali più 'colpiti', troviamo al primo posto i metalli di base, ferrosi e non, dopodiché i prodotti chimici di base, i solventi, coloranti e ausiliari e i polimeri per le materie plastiche.

Queste dinamiche, che -sottolineano gli analisti- dipendono da fattori esogeni e legati ai mercati internazionali, rischiano di aver impatto sui margini di produzione nel medio termine.