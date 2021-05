Covid: epidemiologa Salmaso, 'nessun vaccino efficace al 100%, infezione possibile'

10 maggio 2021 a

Roma, 10 mag. (Adnkronos Salute) - "Nessun vaccino è efficace al 100%. Per questo si può essere infettati da Sars-Cov-2 anche dopo l'immunizzazione. I vaccini che abbiamo a disposizione in diverse condizioni hanno dimostrato di essere efficaci al 95%. Il che vuol dire che ogni 100 persone vaccinate 5 potrebbero non essere protette". Lo evidenzia all'Adnkronos Salute Stefania Salmaso, epidemiologa ed esperta di malattie infettive.

"Il 95% di protezione - continua - si ha soprattutto nei confronti delle forme più gravi di malattia. C'è, quindi, una probabilità non trascurabile di infezione. Tuttavia solo rarissimamente può manifestarsi con sintomi severi". Le probabilità, ovviamente, sono maggiori quando si è fatta solo una dose "che dà una protezione parziale, poi consolidata dopo un paio di settimana dalla seconda dose. L'efficacia dei vaccini viene infatti considerata dopo aver dato il tempo alla seconda dose di far effetto".