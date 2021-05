Covid: De Poli, 'cancellare il coprifuoco il prima possibile'

10 maggio 2021 a

a

a

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Cancellare il coprifuoco prima possibile: questa è la nostra linea. Una nuova stagione di convivenza col virus è possibile solo a due condizioni: in primo luogo, la campagna di vaccinazione deve proseguire ad un ritmo sostenuto (ottimo il traguardo dei 500.000 vaccini al giorno) e, in secondo luogo, è indispensabile che chi rispetta le regole deve poter vivere e lavorare e, al contrario, chi non le rispetta va sanzionato. Dobbiamo lavorare tutti insieme per costruire un modello di Paese Covid-safe, in modo tale da spingere visitatori e turisti stranieri a trascorrere l'estate qui da noi". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli.

"Noi chiediamo al Governo -aggiunge- la cancellazione del coprifuoco prima possibile; di consentire a bar e ristoranti di riaprire i locali al chiuso e, infine, di cancellare le quarantene oggi previste per chi visita il nostro Paese, arrivando dall'estero. Il turismo è uno dei comparti più colpiti. Bisogna uscire dalla logica dei ristori. Il nostro tessuto produttivo ed economico chiede di lavorare e di poterlo fare in sicurezza, rispettando le esigenze di tutela della salute dei cittadini".