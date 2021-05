Centrodestra: Giacomoni, 'Fi determinante per centrodestra, incisivi su territorio'

10 maggio 2021 a

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Oggi durante la riunione del coordinamento territoriale della Lombardia, con il coordinatore nazionale Antonio Tajani e il coordinare regionale, Massimiliano Salini, nel portare i saluti del presidente Berlusconi a tutti gli eletti lombardi collegati, ho ricordato che ora che l'Italia sta ripartendo, dobbiamo farlo anche noi, riprendendo con più forza la nostra attività sul territorio per fare conoscere in ogni regione, in ogni provincia ed in ogni comune quello che Forza Italia fa a livello nazionale con i suoi ministri, i suoi sottosegretari e suoi dipartimenti. Forza Italia è la forza della competenza e saremo determinanti per far vincere il centrodestra ovunque e per tornare presto uniti al governo del Paese". Così sui social il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, componente del coordinamento di presidenza del partito azzurro.