Calcio: Tavecchio, 'Var? 98% di errori in meno ma l'uomo può sbagliare'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Il Var ha portato una risistemazione del 98% degli errori arbitrali. Per quanto riguarda l'applicazione va detto che l'uomo può sbagliare". Queste le parole di Carlo Tavecchio, ex presidente Ficg, nel suo intervento a 'La Politica nel Pallone', su Gr Parlamento, in merito alla polemica sul Var (che proprio lui introdusse) dopo la partita di ieri tra Benevento e Cagliari. "Con il Var - ha proseguito Tavecchio - si sono aperte più possibilità di valutare un fatto in maniera il più obiettiva possibile, ora dobbiamo farlo diventare accessibile a ogni tipo di situazione".