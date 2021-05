Calcio: interrogazione Lonardo, 'Mazzoleni ha aiutato Cagliari'

10 maggio 2021 a

Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - La senatrice di Forza Italia, Sandra Lonardo, moglie del sindaco di Benevento Clemente Mastella, porta in Parlamento il caso del rigore non concesso ai sanniti ieri contro il Cagliari rivolgendosi al premier Mario Draghi con un'interrogazione orale con carattere d'urgenza

"Mi rivolgo a Lei, in quanto titolare della delega allo Sport, oggi affidata ad un Sottosegretario, essendo già intervenuto di recente nella vicenda della Super Lega Europea, seppur preso da questioni più importanti -scrive Lonardo-; Tenuto conto che il calcio muove interessi e passioni, per cui è doveroso garantire trasparenza e serenità, a partire dal rapporto tra tecnologia ed uomo, venuto meno nella circostanza della partita Benevento-Cagliari; Si chiede di riferire: dopo le opportune ricognizioni in sede di Lega Calcio e FederCalcio, se siano stati salvati i nastri dei colloqui arbitro-Var della partita Benevento-Cagliari e Napoli-Cagliari; se sia a conoscenza del fatto che con la complicità dell'ex arbitro Mazzoleni, messo alla guida del Var, in soli sette giorni, il Cagliari evita la sconfitta a Napoli e salva la vittoria a Benevento, annullando con la subalternità dell'arbitro Fabbri a Napoli e revocando, sempre con la subalternità dell'arbitro Doveri, il rigore che è apparso con evidenza macroscopica alla quasi totalità del mondo sportivo".

"Si chiede di sapere come mai sia stato designato Mazzoleni -prosegue la senatrice-, dopo l'errore della partita Napoli-Cagliari, anche al Var di Benevento-Cagliari, tenuto conto che l'arbitro Fabbri, direttore di gara di Napoli-Cagliari era stato mandato in esilio a dirigere in Serie B dopo la clamorosa svista arbitrale; se sia a conoscenza, secondo quanto riportato da bergamosportnews.com, dei rapporti tra il fratello di Mazzoleni e il Cagliari di Cellino, proprietario del Cagliari fino a qualche tempo fa, che acquistò una scultura tramite Mario Mazzoleni, fratello del “varista” del Cagliari, oggi posizionata nel giardino antistante la sede del Cagliari".