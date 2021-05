Calcio: Delio Rossi, 'Castori ha fatto un capolavoro'

10 maggio 2021 a

a

a

Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - "Fabrizio Castori ha fatto un capolavoro. Gli faccio i miei più sinceri complimenti". Delio Rossi applaude il lavoro di Fabrizio Castori, l'allenatore che ha riportato la Salernitana in Serie A 23 anni dopo l'impresa dello stesso Rossi. "E' un tecnico che non vende fumo -aggiunge Rossi all'Adnkronos-. La Salernitana magari non ruba l'occhio ma ha fatto un'impresa perché c'erano squadre più forti e attrezzate per salire di categoria. Ha fatto rendere al massimo tutti, è stato molto bravo".