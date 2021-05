Uffizi: la riapertura è da record, più di 21mila visitatori nella prima settimana** (2)

10 maggio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Sono stati 80, invece, i visitatori che hanno scelto il Passepartout annuale (35) o il Passepartout Family (45) (quest'ultimo valido per due adulti, insieme ad un numero illimitato di bambini), le due tessere di abbonamento che consentono accesso libero agli Uffizi, a Palazzo Pitti e a Boboli, al Museo Archeologico Nazionale e al Museo dell'Opificio delle Pietre Dure, per 1 anno dalla data scelta al momento dell'emissione.

Tantissime le prenotazioni registrate, con una media - in continua crescita - di oltre mille al giorno per tutto il 2021. Si tratta principalmente di italiani, anche se non mancano prenotazioni di turisti stranieri per i prossimi mesi.

"Sono numeri - commenta il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt - che ci mettono di buonumore perché testimoniano come, in questo delicato momento di ripresa, in tanti hanno sete di arte e di cultura. E a questo interesse ha contribuito anche la campagna di informazione e approfondimento che abbiamo promosso negli ultimi mesi. Il virtuale non sottrae nulla all'esperienza diretta, ma anzi la stimola".