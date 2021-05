Uffizi: la riapertura è da record, più di 21mila visitatori nella prima settimana**

10 maggio 2021 a

Firenze, 10 mag. - (Adnkronos) - Oltre 21mila visitatori nei primi sei giorni di riapertura delle Gallerie degli Uffizi. Un bilancio che ha superato di gran lunga le precedenti due riaperture di gennaio e di giugno. In molti casi si è trattato di un piacevole ritorno, in altri di una 'prima volta' per "la carica dei 21.3922 che da martedì 4 a domenica 9 maggio hanno visitato gli Uffizi, Palazzo Pitti e il Giardino di Boboli.

In 11.620 hanno scelto la Galleria delle Statue e delle Pitture con 14 nuove sale dedicate al Cinquecento italiano, 7.791 hanno deciso di immergersi nella natura del Giardino di Boboli, 1.981 sono entrati in Palazzo Pitti, alla scoperta dei musei dell'ex Reggia medicea. Il picco più alto di presenze è stato nel weekend con l'obbligo di prenotazione per l'accesso al museo.

Sabato scorso agli Uffizi sono entrati 2.833 visitatori, domenica erano in 3.116. Ben 561 gli ingressi con il Passepartout 5 days, il biglietto cumulativo valido 5 giorni consecutivi che permette di accedere una sola volta, con priorità di accesso, a ognuno dei circuiti museali degli Uffizi, di Palazzo Pitti, del Giardino di Boboli, oltre al Museo Archeologico Nazionale e al Museo dell'Opificio delle Pietre Dure.