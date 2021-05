10 maggio 2021 a

Roma, 10 mag (Adnkronos) - "Il Pd cerca una alleanza ampia, vasta, Letta lo ha detto dal primo giorno. E' quello che abbiamo provato anche alle regionali scorse. Noi chiedevamo al M5s di avere coraggio. Non c'è stato il coraggio, Virginia Raggi non ha avuto il coraggio di mettersi in discussione". Lo ha detto Francesco Boccia a L'aria che tira sul voto a Roma.