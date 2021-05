Migranti: Toscani, 'Salvini ragiona con pancia, ma dalla pancia escono tante altre cose'**

10 maggio 2021 a

a

a

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "C'è chi ragiona col cervello, e c'è chi ragiona con la pancia. Solo che dalla pancia escono ragionamenti, ma anche tante altre cose". A dirlo all'Adnkronos è Oliviero Toscani, commentando così le dichiarazioni di Matteo Salvini alla luce dei nuovi sbarchi a Lampedusa, in seguito ai quali il leader del Carroccio ha sollecitato un immediato incontro con il premier Mario Draghi.

"Lui fa campagna elettorale sempre -attacca Toscani, che proprio su questo tema si è scontrato diverse volte con il leader della Lega- Lui non fa politica, fa campagna elettorale, sono due cose diverse. Fa demagogia, fra l'altro cieca perché non ha ancora capito che l'immigrazione è una grande opportunità". Toscani entra poi nel merito: "Ci sono migliaia di persone che arrivano qua, col coraggio di arrivare e superare tutti gli ostacoli per farlo. Gli immigrati hanno portato fortuna dovunque, guardate la Francia, la Germania, l'America, ce ne vuole a non capirlo", scandisce.

"A tanta gente ci vuole più tempo per capire le cose, come a scuola: c'è sempre quell'allievo a cui bisogna stare dietro in modo particolare, che capisce dopo, così è Salvini sui migranti. Ancora non ha capito, bisogna aver pazienza, ci sono sempre stati i Salvini nel mondo come ci sono sempre stati gli allievi da curare in modo particolare", ironizza il fotografo e politico. Che su Salvini al governo, è netto: "Trovo il fatto che Salvini sia al governo un controsenso in termini, ma è meglio che sia lì, così almeno Draghi lo controlla. Il premier è più intelligente di lui e gli dirà le cose giuste. Salvini dovrebbe ascoltare più intelligenti, così non si sbaglia", conclude Toscani.