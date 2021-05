Giustizia: M5S, con Cartabia incontro interlocutorio, ci sono criticità'**

10 maggio 2021 a

a

a

Roma, 10 mag.(Adnkronos) - "È stato un incontro interlocutorio. La ministra Cartabia ci ha informato dell'esito dei lavori cui sono giunti i tecnici impegnati nei Tavoli ministeriali sulla riforma della giustizia. Su alcuni punti, considerata la delicatezza dei temi, occorrerà riflettere con estrema attenzione perché ci sono criticità". Lo affermano i componenti M5S della commissione Giustizia della Camera.

"Valuteremo ogni contributo -aggiungono- ma per noi è importante mantenere il perimetro all'interno del ddl depositato in commissione se vogliamo giungere ad un risultato utile a tutti, in primis per i cittadini. Il tema centrale era e rimane quello della riduzione dei tempi per la celebrazione dei processi, ed è in quella direzione che il Parlamento dovrà continuare a muoversi".