Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Buona domenica 9 maggio, buona Festa dell'Europa! Con gli eurodeputati Pd vi raccontiamo l'Europa con una parola. Spoiler: per me è prossimità… non è a Bruxelles ma nei territori. E quella del futuro, Europa prossima, che verrà!" Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.