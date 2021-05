Terrorismo: Fico, 'orgoglio per aver respinto minaccia difendendo diritti Costituzione' (2)

09 maggio 2021 a

(Adnkronos) - "Significa -ha ricordato Fico- riconoscere senza esitazioni ed ipocrisie che – a fronte di una larghissima maggioranza di cittadini uniti nel rifiuto della violenza e nella difesa della democrazia– alcune frange del Paese giustificarono, considerarono con indulgenza o addirittura fiancheggiarono il terrorismo e l'eversione. Ed altri ancora –per convenienza, cinico calcolo ideologico di parte o viltà– si voltarono dall'altra parte".

"Ce lo impone -ha ammonito il presidente della Camera- il rispetto e la riconoscenza verso tutti coloro che –nella politica, nella magistratura, nelle Forze dell'Ordine, nelle fabbriche, nel sindacato, nell'impresa, nell'università, nella stampa- furono uccisi, feriti o minacciati per la loro integrità, per la passione civile, per la ricerca del dialogo e per il rifiuto della logica della contrapposizione violenta".