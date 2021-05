Milano: sorpreso con 70 grammi di marijuana e hashish in casa, arrestato

09 maggio 2021 a

Milano, 9 mag. (Adnkronos) - Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano per possesso e spaccio di droga. Gli agenti sono intervenuti in un appartamento di via Lorenteggio per una segnalazione di lite in famiglia. Nel corso del controllo dell'abitazione, però, hanno trovato una serra con alcune piante di marijuana, 30 grammi di hashish, 40 grammi di marijuana e un bilancino di precisione di proprietà del giovane. Il ragazzo è stato quindi arrestato.