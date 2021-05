Milano: rissa in piazza Argentina, quattro arresti

09 maggio 2021 a

Milano, 9 mag. (Adnkronos) - Quattro persone sono state arrestate dalla polizia a Milano per una rissa scoppiata in piazza Argentina dopo la mezzanotte. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione e hanno trovato dieci persone che si stavano picchiando con calci e pugni. Alcuni sono riusciti e fuggire, mentre quattro persone sono state fermate. Nonostante l'intervento della polizia, hanno continuano a colpirsi e un agente ha riportato una lieve escoriazione. Due cittadine peruviane di 18 e 20, una salvadoregna di 19 anni e un messicano di 21 anni sono stati arrestati per rapina aggrevata.