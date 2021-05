Festa mamma: Ruffino (Cambiamo), 'usare Recovery per più occupazione femminile'

09 maggio 2021 a

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "In questo speciale e particolare giorno di festa il pensiero va a tutte le donne, sposate o single, che con grande sacrificio portano avanti contemporaneamente la famiglia e il lavoro. Dopo i dati disastrosi sull'occupazione nel 2020 la speranza è che con i fondi che arriveranno del Recovery plan il Governo possa attivare nuove politiche per aumentare l'occupazione femminile e migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro”. Lo afferma la deputata di Cambiamo! Daniela Ruffino. “Nel ventunesimo secolo, il dramma significativo come quello accaduto a Prato dove la giovane mamma Luana D'Orazio ha perso la vita in fabbrica lasciando un bimbo di pochi anni, non devono piu' ripetersi”, conclude.