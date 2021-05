Terrorismo: Fico, declassificare documenti commissione Sifar, presto portale unico'**

09 maggio 2021 a

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "È stata completata proprio nei giorni scorsi la rilevazione analitica della poderosa mole di documenti ed atti versati all'Archivio storico della Camera concernenti i lavori della commissione Sifar che ha operato nella quinta legislatura. Nei prossimi giorni chiederò all'Ufficio di Presidenza della Camera di declassificare i documenti sui quali è stato apposto dalla commissione il segreto funzionale. Questo significherà aggiungere un ulteriore prezioso tassello nel percorso di ricostruzione storica, trasparenza e verità che le istituzioni devono portare avanti". Lo ha annunciato il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione della celebrazione a Palazzo Madama del Giorno della memoria delle vittime del terrorismo.

"E sono orgoglioso -ha aggiunto- che la Camera stia contribuendo a questo percorso in maniera significativa. Auspico inoltre –unitamente al presidente Casellati– che si possa entro la legislatura in corso raccogliere in un unico portale parlamentare i documenti di tutte le commissioni di inchiesta presiedute da deputati e senatori".