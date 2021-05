Migranti: telefonata Lamorgese-Draghi per cabina di regia**

09 maggio 2021 a

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese ha sentito oggi il premier Mario Draghi in merito all'aumento degli sbarchi di migranti a Lampedusa. In particolare, a quanto si apprende, si punta a costituire una cabina di regia per coinvolgere sul tema anche gli altri ministeri competenti, Difesa, Esteri e Trasporti, per poter lavorare a misure condivise. La questione migranti è un dossier all'attenzione del governo e la cabina di regia avrà un ruolo di coordinamento.

Il ministro Lamorgese inoltre ha in programma un incontro a Tunisi, che dovrebbe avvenire il 20 maggio, al quale parteciperà anche il commissario europeo Ylva Johansson, per discutere dell'argomento con le autorità locali.