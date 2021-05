08 maggio 2021 a

Milano, 8 mag. (Adnkronos) - Il presidio all'Arco della Pace di Milano indetto dal movimento dei Sentinelli a favore l'approvazione del Ddl Zan ha visto la partecipazione di una punta massima di 4mila persone. Lo comunica la Questura di Milano. In occasione della manifestazione non sono state segnalate criticità, situazioni di conflittualità o di rilievo per l'ordine pubblico.