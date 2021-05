Libri: il Premio 'Itas libro di montagna' a Marco Albino Ferrari

08 maggio 2021 a

Trento, 8 mag. - (Adnkronos) - Con "Mia sconosciuta" (Ponte alle Grazie), Marco Albino Ferrari è il vincitore del Premio Itas del Libro di Montagna, il concorso letterario internazionale dedicato alle opere in cui si celebra la montagna in tutte le sue forme.

Il libro, già inserito nella cinquina finalista come il migliore fra i testi della categoria "Vita e storie di montagna", ha "il merito - si legge nella motivazione - di far segnare un passo avanti alla narrativa di montagna, aprendo uno spaccato familiare sul rapporto tanto simbiotico quanto fertile che lega in maniera indissolubile una madre a un figlio, ed entrambi alla insopprimibile fascinazione per le Terre alte, l'escursionismo e l'alpinismo". "Una figlia ribelle della migliore borghesia è la sorprendente protagonista di questa storia vera, che appare come in un gioco di specchi di fronte all'autore, suo unico figlio, suo unico amore", conclude la motivazione.

Marco Albino Ferrari, firma nota del giornalismo di montagna, "racconta una storia all'insegna di una struggente tenerezza, che dà conto dell'apprendistato di un cucciolo d'uomo destinato a farsi adulto grazie alla lezione di libertà della madre, e a dispetto delle prospettive ben più chiuse di altri adulti; lo fa con una prosa precisa, asciutta ma capace di grandi immagini evocative, dove il valore civile di una donna coraggiosa risplende all'insegna della bellezza, e la montagna è vista come spazio di crescita personale, luogo dove ci si può cimentare con i propri limiti e si possono incontrare gli amici che ancora non sapevamo di avere", commenta Enrico Brizzi, presidente di giuria del Premio Itas del Libro di Montagna.