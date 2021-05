Lavoro: Draghi, 'mercato cambierà, impegno Ue a norme e provvedimenti'

08 maggio 2021 a

Porto, 8 mag. (Adnkronos) (dall'inviata Ileana Sciarra) - "Il mercato del lavoro sta subendo mutamenti straordinari per la pandemia ma anche per la transizione energetica ed ecologica, quindi avere un complesso di standard minimi con obiettivi, date fissate e un monitoraggio attento -si spera- da parte della Commissione, è una garanzia importante". Lo ha detto il premier Mario Draghi, in conferenza stampa a Palacio de Cristal a Porto.

"Molte delle diseguaglianze di genere, di territorio - prosegue il presidente del Consiglio - con il mercato del lavoro duale e con la pandemia sono esplose, quindi uno strumento di questo tipo a livello europeo è un passo che al di là della dichiarazione, contenuta su alcuni punti. E' importante perché c'è l'impegno per proseguire il lavoro con norme e altri provvedimenti".