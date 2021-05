08 maggio 2021 a

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - E' fissata nei prossimi giorni una riunione tra la Procura di Roma e quella di Brescia (che è competente nelle indagini a carico dei pm di Milano) in merito alla vicenda dei verbali secretati dell'avvocato Piero Amara consegnati dal pm di Milano Paolo Storari. L'incontro è stato deciso dai due uffici per stabilire come procedere in base alla competenza e alla divisione del lavoro di indagine.