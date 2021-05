08 maggio 2021 a

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Tornare a visitare e abbracciare genitori e nonni nelle case di riposo, da domani (in assoluta sicurezza) finalmente si può. Un altro passo in avanti nel nome della vita e della normalità, bene! Ora avanti con riaperture e no coprifuoco”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini.