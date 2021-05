Covid: Occhiuto, 'stop coprifuoco da metà maggio'

08 maggio 2021 a

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - “Gli italiani stanno dimostrando un grande senso di responsabilità, le misure anti-Covid vengono rispettate, le attività economiche che hanno riaperto seguono meticolosamente i protocolli per contenere il virus. Adesso i cittadini e gli imprenditori meritano fiducia, meritano che venga fatto un ulteriore passo in avanti verso la normalità. Forza Italia chiede lo stop del coprifuoco alle 22: venga spostato alle 24 o cancellato da metà maggio". Lo afferma Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"Consentiamo, inoltre, la ripartenza, in tutta sicurezza, ai settori ancora ai box: dal wedding alle piscine al chiuso, dai centri commerciali nei week end ai ristoranti che non hanno tavoli all'aperto. E poi -conclude Occhiuto- torniamo a bere il caffè al bancone dei bar, con il distanziamento ancora indispensabile per evitare i contagi. Il governo dia un segnale nella giusta direzione”.