Covid: Mazzeo, 'In Toscana dati positivi anche sul fronte della pressione ospedaliera'

Firenze, 8 mag. - (Adnkronos) - "La Toscana sarà anche la prossima settimana zona gialla. L'Rt è 0,88 (leggermente in calo rispetto la settimana scorsa che era 0,92). Cala anche l'incidenza che scende a 140 casi settimanali ogni 100mila abitanti. Dati positivi anche sul fronte della pressione ospedaliera: il 15 aprile c'erano 286 ricoverati in Terapia intensiva, oggi sono 214. I ricoverati complessivi, oggi, sono 1322, mentre il 7 aprile erano 1999. In definitiva, la pandemia è in ritirata, la terza ondata è passata. Ora grazie a vaccinazioni e al bel tempo che permette molte attività all'aperto dovremmo riuscire gradualmente a conquistare quella tanto desiderata normalità. Però il virus non è stato ancora sconfitto, sarà molto importante rispettare le regole, i protocolli e usare responsabilità e buonsenso". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, su Facebook.