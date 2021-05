08 maggio 2021 a

Milano, 8 mag. (Adnkronos) - E' sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva a causa del Covid in Lombardia: sono 490, uno in meno rispetto a ieri. Il totale dei pazienti ricoverato è 3.340. I tamponi analizzati sono stati 52.497, il tasso di positività si attesta al 3,01%.