Covid: Laforgia, 'Italia combatta per stop a brevetti vaccini'

08 maggio 2021

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Da Biden a Papa Francesco, si alzano voci autorevoli per la sospensione dei brevetti sui vaccini. L'Europa non sia timida e restia. Il presidente Draghi giochi tutte le carte possibili per convincere gli altri Paesi a sostenere una battaglia giusta, da cui dipende la possibilità stessa di vincere la pandemia". Lo afferma il senatore di Leu Francesco Laforgia.

"Se non daremo a tutti la disponibilità dei vaccini -aggiunge- e lasceremo spazio alle varianti, non ce la faremo. Bene l'apertura del piano vaccinale italiano alle categorie over 50, ma occorre garantire gli approvvigionamenti e che non si vada a velocità diverse tra le regioni. Invece di continuare a polemizzare su Rt e coprifuoco la politica si concentri su come continuare a migliorare la condizione sanitaria del Paese, perché solo da questa dipende l'allentamento delle restrizioni".