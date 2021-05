Calcio: Ghirardi (agente Darboe), 'non era troppo emozionato, esordio europeo era nell'aria'

08 maggio 2021 a

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Darboe non era neanche troppo emozionato, nel senso che l'odore dell'esordio europeo era nell'aria". Lo ha detto Giorgio Ghirardi, agente di Ebrima Darboe, all'Adnkronos, in merito al 19enne giallorosso che giovedì sera ha debuttato nella semifinale di Europa League. "Giovedì eravamo insieme prima della partita -ha proseguito Ghiradi- e Fonseca gli aveva detto di tenersi pronto. Lui sa quello può dare in campo, infatti è entrato bene in partita". L'agente del giovane gambiano ha però sottolineato, "stiamo cercando di mantenere un profilo più basso possibile".