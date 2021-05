Basket: Nba, i Lakers cadono a Portland, vincono Jazz, Suns e Sixers

08 maggio 2021 a

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - I Los Angeles Lakers (37-30) cadono in trasferta a Portland (38-29) e perdono il sesto posto a Ovest proprio in favore dei Blazers (campioni in carica ora in zona play-in). Bojan Bogdanovic con 48 punti trascina i Jazz (49-18) contro i Nuggets (44-23) in un match che sa di play-off. Vittoria anche per i Suns (48-19) che travolgono i Knicks (37-30) nella ripresa e consolidano il secondo posto a Ovest.

Sempre più prima ma ad Est è Philadelphia (46-21) che guidata dai 37 punti di Embiid supera New Orleans (30-37). Successo anche per i Bucks (43-24) che sale al secondo posto a Est battendo i Rockets (16-51). Terminano le speranze di giocare i play-in di Sacramento (29-38) che perde in casa contro San Antonio (32-34). Miami (36-31) supera Minnesota (20-47) mentre i Celtics (35-32) cadono a Chicago (28-39).