Eni: con integrazione business rinnovabili e retail gas & power più sinergie**

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Al fine di massimizzare la generazione di valore lungo l'intera catena di energia verde, il business delle rinnovabili di Eni sarà ancor più valorizzato grazie alla prevista integrazione con il retail del Gas & Power che rafforzerà le sinergie di gruppo. Questa fusione farà leva sulla già ampia base clienti Eni, in crescita da 11 a 15 milioni, e su un aumento della fornitura di energia da rinnovabili la cui capacità installata crescerà dai 4 Gw previsti nel 2024 ai 15 Gw del 2030". E' quanto si legge nelle riposte dell'Eni alle domande degli azionisti in vista dell'Assemblea ordinaria programmata per il 12 maggio sull'impegno del gruppo nelle rinnovabili.

"Gli investimenti complessivi, pari a 4 miliardi di euro nel corso del piano quadriennale -sottolinea l'Eni-, sono riferiti in larga misura allo sviluppo rinnovabili e mirati ad una diversificazione sia in termini geografici che tecnologici. Eni intende consolidare la propria presenza in Italia e Usa e allo stesso tempo sviluppare nuove iniziative progettuali in altri Paesi Ocse quali il Regno Unito e i paesi del Sud Europa. In generale, puntiamo sulla crescita in Paesi caratterizzati da un profilo di rischio basso che offrono buone opportunità anche in un'ottica di sviluppo congiunto con il business retail".

Ad oggi, rileva l'Eni, "i nostri investimenti in rinnovabili sono stati finanziati prevalentemente ricorrendo ad equity o, laddove possibile, accedendo a finanziamenti agevolati o dedicati allo scopo (e.g. finanziamento Bei su iniziative in Italia); in futuro, per progetti selezionati, non è escluso il ricorso al project financing". Con riferimento ai tempi di recupero, rileva l'Eni, "non sono univocamente determinabili in quanto le iniziative di sviluppo in ambito rinnovabile e i ritorni finanziari ad esse associati dipendono da numerosi fattori quali la tecnologia, la localizzazione, il sistema regolatorio, la presenza o meno di incentivi dedicati".