Covid: Draghi, 'Ue esporta 50%, stop blocchi Usa-Gb'**

08 maggio 2021 a

a

a

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - Prima di procedere con la revoca dei brevetti sui vaccini, "bisognerebbe fare cose più semplici, come la rimozione del blocco alle esportazioni che oggi gli Stati Uniti per primi e il Regno Unito continuano a mantenere. E' dato di oggi che l'Europa esporta tanto quanto ha dato ai propri suoi cittadini: il 50% della produzione dell'Unione è andata al Canada o ad altri Paesi che bloccano le esportazioni". Lo ha detto il premier Mario Draghi, in conferenza stampa a Palacio de Cristal a Porto.