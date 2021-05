Vaccini Italia, Fedriga: "Ipotesi seconda dose in vacanza"

07 maggio 2021 a

- Vaccino anti Covid e seconda dose, possibili novità in arrivo. "La prossima settimana vedremo in Conferenza delle Regioni il generale Figliuolo con il quale avremo un confronto per coordinarci da questo punto di vista: capire come intersecare le esigenze di una persona che fa il vaccino e poi si sposta in vacanza, la possibilità di fare la seconda dose in un altro territorio", ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.

"Vediamo se riusciamo a farlo -ha aggiunto- , dobbiamo confrontarci e capire come poter organizzare la macchina, che è estremamente complessa".