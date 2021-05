Ue: Von der Leyen, Summit Porto è l'Europa al suo meglio

07 maggio 2021 a

Porto, 7 mag. (Adnkronos) (dall'inviata Ileana Sciarra) - "Cosa c'è di speciale a Oporto, in questo vertice? In nessun altro posto nel mondo, in nessun altro Continente, puoi mettere insieme in un pomeriggio questa diversità di gruppi e persone che tutti discutono nella stessa direzione. Questa è l'Europa al suo meglio, è per questo che siamo impegnati". Così la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, chiudendo i lavori del social summit di Porto.