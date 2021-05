07 maggio 2021 a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "In Europa soffia un nuovo vento che fa vincere le forze liberaldemocratiche e riformatrici, il gruppo Renew Europe è determinante su ogni dossier al Parlamento europeo, la nostra proposta politica è la più lungimirante. Dobbiamo cogliere questa occasione storica anche in Italia, far saltare vecchi schemi ormai logori e unire le nostre forze e le nostre idee", ha concluso Gozi.