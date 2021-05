Ue: Draghi, 'programma Sure resti al suo posto'

07 maggio 2021 a

Porto, 7 mag. (Adnkronos) (dall'inviata dell'Adnkronos Ileana Sciarra) - "Il programma SURE di sostegno all'occupazione rimanga al suo posto". Così il premier Mario Draghi, in un passaggio del suo intervento al panel sul tema 'Employment e Jobs' al Social Summit di Porto. Il governo italiano mira infatti a rendere il programma 'Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency' strutturale, anche nell'ottica del dibattito in corso su un sistema europeo di assicurazione contro la disoccupazione.