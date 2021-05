Thats.business, il magazine Grenke che parla agli imprenditori

07 maggio 2021 a

Milano, 7 mag. (Labitalia) - Imprenditori e manager hanno a disposizione un nuovo modo di guardare e approfondire i temi più rilevanti per il proprio lavoro. Il nuovo magazine digitale Thats.business vuole parlare a chi ha responsabilità di strategia, decisione e azione in azienda, con un focus specifico sulle pmi, la tradizionale ossatura del sistema economico e produttivo italiano. L'obiettivo è condividere con questa variegata business community una serie di temi rilevanti e contenuti di utilità pratica, frutto dell'esperienza di attori specializzati in diversi settori.

Thats.business è organizzato in modo da garantire una lettura immediata e piacevole, evitando una struttura troppo verticale su temi economico-finanziari, ma integrando il business con il lifestyle, la tecnologia, la centralità dell'importanza delle risorse umane, in un mondo che cambia. Le aree tematiche sono reportage (il tema del mese), pioneer (persone e idee più innovative), digital (prodotti, tecnologie e nuovi scenari), ben fatto (imprenditori che fanno la differenza), eureka (consigli per la crescita). La grafica è innovativa, per uno strumento che vuole informare e intrattenere. Il piano editoriale 2021 prevede 10 grandi reportage e focus specifici sugli innovatori del business, digital evolution, casi di successo.

Il nuovo magazine digitale ha una concezione lontana dalle tempistiche dei social media, e all'immediatezza di un post preferisce una cadenza editoriale con aggiornamenti continui, ma senza rinunciare all'approfondimento, accuratamente riveduto per i nuovi linguaggi del web. La redazione è composta da professionisti europei, con esperienza su media sia tradizionali che digital. Thats.business è pubblicato da Grenke Italia, che ha i propri valori di riferimento in comune con quelli del magazine: offrire supporto e valore alle pmi, accompagnandole nel loro percorso di crescita e successo.