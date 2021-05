Stadio Roma: Raggi, ‘Lanzalone ci aiutò a far cambiare idea a Grillo'

07 maggio 2021 a

Roma, 7 mag. (Adnkronos) - “Luca Lanzalone godeva di un'alta considerazione all'interno del M5S e fu un buon veicolo per far capire a Beppe Grillo il cambiamento sulla storica posizione del movimento contraria allo Stadio. Alla fine anche Beppe cambiò idea, grazie al nuovo progetto, diverso e sostenibile”. Lo ha detto la sindaca Virginia Raggi, sentita come testimone in tribunale al processo sul nuovo stadio della Roma.

“Fu difficile per me far comprendere ai consiglieri che diventando maggioranza dovevamo tenere conto delle conseguenze di revocare l'interesse pubblico per lo Stadio – ha aggiunto - ci furono tensioni alle riunioni e la stessa maggioranza si spaccò. Per non far ‘cadere' un milione di metri cubi di cemento sulla Capitale ci sedemmo al tavolo per trattare sull'abbattimento delle cubature, eliminando il progetto ‘monstre'.