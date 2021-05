Serie A: Juventus-Milan, bianconeri avanti nella sfida Champions

07 maggio 2021 a

(Adnkronos)

Napoli (1,48) e Lazio (1,85) favorite nelle rispettive sfide con Spezia e Fiorentina. Per i bookies, partenopei con ampie chance di piazzarsi tra i primi quattro posti.

Roma, 7 maggio 2021 – La lotta per la zona Champions si fa sempre più avvincente. La classifica dei bookmaker di Planetwin365 vede l'Atalanta in vantaggio su tutti, quotata a 1,06 e la Juventus subito sotto a 1,20, seguite da Napoli a 1,40 e Milan a 1,95. Questa la scala dei quotisti, un po' diversa dalla classifica, che ad oggi vede Atalanta, Juventus e Milan a pari punti (69), mentre il Napoli è un gradino sotto (67). A completare il quadro delle quote c'è la Lazio (con la gara con il Torino da recuperare) ancora in corsa ma con meno possibilità di chi la precede: 3,25 la quota Champions dei biancocelesti.

Decisiva per la qualificazione in Champions sarà Juventus - Milan di domenica sera, la sfida clou della 35esima giornata di campionato. Dieci punti nelle ultime 5 partite per i bianconeri, uno in meno per il Diavolo; entrambi hanno vinto l'ultima gara giocata, ma per gli analisti di Planetwin365 gli uomini di Pirlo sono nettamente favoriti. Quotata a 1,78 la vittoria casalinga della Juventus, mentre il successo del Milan vale 4,50. Sessantasette i gol segnati dagli uomini di Pirlo, sessantadue dai rossoneri: per i bookies non può che essere una partita da Over (1,60). Ronaldo, giunto a quota 27 reti grazie alla doppietta nell'incontro con l'Udinese, ha ormai staccato Lukaku (21) nella classifica marcatori e si candida ad andare in gol anche nella partita di domenica (1,65). Più indietro le quotazioni di Ibrahimovic, a secco dallo scorso 21 marzo, e il cui gol vale 2,30 la posta.

In odore di successo esterno il Napoli, che giocherà sul campo dello Spezia nell'anticipo del sabato. Occhio però ai padroni di casa, in lotta per la salvezza e già in grado di far soffrire le grandi. La vittoria dello Spezia è data a 6,08 contro l'1,48 del Napoli su cui punta il 64% degli scommettitori. Solo il 16% di loro si fida dei liguri.

Gara insidiosa per la Lazio, che non molla la presa e insegue ancora un posto in Champions League, forte del fatto che ha ancora una gara da recuperare (con il Torino). Secondo i quotisti è la squadra che ha meno possibilità di salire tra le prime 4, ma ne ha di discrete per vincere la partita di domenica, contro la Fiorentina in trasferta. Gli analisti di Planetwin365 danno a 1,85 la vittoria dei biancocelesti, contro il 4,10 per i tre punti dei padroni di casa su cui gioca solo il 23% degli scommettitori contro il 51% di chi crede nella Lazio. I 57 gol subiti dai viola, uniti ai 60 segnati dalla Lazio danno come risultato una gara da Over, a 1,60.

