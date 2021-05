Roma: tavolo centrosinistra confermato alle 21, obiettivo chiudere regole primarie

07 maggio 2021 a

Roma, 7 mag (Adnkronos) - Il link per partecipare alla riunione è arrivato da poco ai partecipanti: alle 21, via zoom, si riunirà il tavolo di centrosinistra con l'obiettivo di dare il via libera al regolamento per le primarie per il sindaco di Roma. Le ultime voci sul nome candidato del Pd (Zingaretti o Gualtieri?) avevano fatto temere uno slittamento, ipotesi alla fine scongiurata.

Del resto, al regolamento mancano davvero le limature. Questa sera i partecipanti avranno sul tavolo la bozza definitiva, emendata con le proposte dei vari partiti nel corso dei precedenti incontri. Ieri sera, invece, in una lunga riunione è stato fatto il punto sulla Carta di intenti per Roma. Tra i punti in discussione, il numero di firme da raccogliere per le candidature (molti premono per scendere sotto la soglia delle 2mila) e alcuni aspetti del voto on line. A questo proposito, verrà utilizzata la piattaforma 'Partecipa' del Pd che prevede anche la registrazione con lo Spid e la possibilità di versare on line il contributo di almeno 2 euro per il voto.

I gazebo saranno solo all'aperto, quindi niente sedi di circoli, associazioni culturali o altro, i partecipanti firmeranno un codice di autoregolamentazione (valido anche sui social) e l'adesione alle linee programmatiche del centrosinistra. Non dovrebbe essere in discussione il voto ai 16/enni, sul quale però qualche partecipante al tavolo ha avanzato dubbi nelle precedenti riunioni.