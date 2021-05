Roma: Pd a Gasparri, 'non prendiamo lezioni, Zingaretti spaventa la destra'

07 maggio 2021 a

Roma, 7 mag (Adnkronos) - "Ma di che parla Gasparri? Ma cos'è questa campagna preventiva, e mistificatoria, contro il Pd? Si capisce che l'ipotesi di una candidatura autorevole e forte come quella di Zingaretti spaventi la destra, ma la vogliamo rassicurare. Il Pd non ha alcuna intenzione né volontà di modificare nessuna norma vigente. Al contrario è per l'applicazione delle norme attuali, che valgono per tutti dalle Alpi allo stretto di Sicilia". Lo dice Enrico Borghi, componente della segreteria nazionale del Pd.

"Capiamo che a destra siano abituati alle norme ad personam, e quindi possa scattare a quelle latitudini un riflesso condizionato per meccanismi che loro hanno ampiamente praticato in passato -prosegue-. Ma noi siamo il partito delle istituzioni, le norme le rispettiamo e quindi lezioni non ne prendiamo e andiamo avanti con determinazione e impegno per la conferma di buone amministrazioni come Milano e per il rinnovamento di Roma e di altre importanti città italiane”.